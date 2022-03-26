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В Ірпені третій день тяжкі бої. Наступ був з трьох напрямків, але атаки відбиті, - мер

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Ірпінь, Субота 26 березня 2022 16:54
В Ірпені третій день тяжкі бої. Наступ був з трьох напрямків, але атаки відбиті, - мер Фото: в Ірпені третій день тяжкі бої. Наступ був з трьох напрямків, але атаки відбиті (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В місті Ірпінь третій день точаться дуже тяжкі бої. Окупанти наступали з трьох напрямків, але їх атаки були відбиті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Ірпеня Олександра Маркушина в ефірі телемарафону.

"Третій день точаться дуже спекотні бої в Ірпені, ворог наступав з 3 напрямків, атаки були відбиті. Вчора розвозили гуманітарну допомогу - уночі, адже вдень були дуже серйозні обстріли. Є багато людей, кому потрібна допомога - ми намагаємось у рамках можливого, там, де немає боїв. Тут справді жорстко, я зараз на похороні, наш боєць загинув позавчора в бою", - розповів Маркушин.

Нагадаємо, як розповіли в британській розвідці, українські військові проводять успішні контратаки на російські позиції в містах на околицях столиці.

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