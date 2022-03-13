В Ірпені внаслідок ворожого вогню загинув волонтер

В Ірпені, внаслідок ворожого обстрілу, загинув волонтер Олександр Іващик. У чоловіка залишились двоє неповнолітніх дітей та дружина.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Ірпеня Маркушина Олександра.

З початку війни чоловік одразу почав допомогати людям.

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