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В Ірпені пошкоджено понад 1 000 будівель: понад 110 зруйновано повністю

Ірпінь (t.me.ressentiment.channel)
Автор: Тетяна Самарук

В Ірпені пошкоджено понад 1 000 будівель. Зокрема, 115 зруйновано повністю, 698 значно пошкоджено та ще 187 потребують часткового ремонту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Ірпеня Олександра Маркушина.

Повідомляється, що за даними супутникового центру ООН Unosat, внаслідок тимчасової окупації російськими військами пошкоджено 71% від території міста.

Також на основі зроблених супутникових знімків аналітики ООН Unosat підрахували приблизну кількість зруйнованих та пошкоджених будівель в Ірпені.

"Виявлено щонайменше 1 060 пошкоджених об’єктів житлової та соціальної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, в ООН Unosat зазначили, що руйнувань зазнали 4 заклади освіти та 3 медичні заклади.

В Ірпені пошкоджено понад 1 000 будівель (/t.me/markushyn)

Раніше ми повідомляли, що в Ірпені окупанти спалили тисячі Біблій і знищили християнську місію.

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