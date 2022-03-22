Ірпінь, Гостомель та Житомирська траса - бої: яка ситуація в Київській області

Станом на сьогодні, 22 березня в Ірпені, Гостомелі та на Житомирській трасі тривають бої. У низці населених пунктів Вишгородського району - гуманітарна катастрофа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОДА Олександра Павлюка в Telegram.

Білоцерківський, Бориспільський та Обухівський райони. Ситуація контрольована. Ніч пройшла спокійно, без обстрілів.

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