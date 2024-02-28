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В Ирландии увеличат количество жилья для украинских беженцев: детали

Фото: Поддержка Украины в Ирландии (facebook com CityDublinETB)
Автор: Ольга Маджумдар

Ирландия планирует выделить на размещение украинцев дополнительные 150 объектов недвижимости. Так, правительство надеется преодолеть кризис с жильем в связи с большим количеством беженцев.

Жилье людям с временной защитой должны предоставить местные власти, сообщает РБК-Украина со ссылкой на gript.ie.

В Ирландии временной защитой пользуются более 100 тысяч украинцев. Власти предполагают, что поток беженцев будет оставаться высоким. В связи с этим планируется выделить для размещения украинцев дополнительные 150 объектов недвижимости, в том числе бывший монастырь в Банагере в графстве Оффали.

Инициатива, изложенная в документе, направленном в совет графства Оффали, объясняет планы местного правительства Ирландии снизить ограничения в обеспечении жилья для украинских беженцев.

Речь идет о создании новой программы реконструкции, которая поддерживается изменениями в правилах планирования и застройки. Реализация программы предполагает координацию между Департаментом по делам интеграции, местными органами власти и национальными координационными органами.

"В национальном масштабе эта программа предусматривает предоставление жилья в 53 объектах в 2023 году, а более 150 дополнительных объектов уже планируется сдать в 2024 году", – говорится в документе.

В информационной записке сказано, что помещения будут предназначены для семей, пожилых и одиноких людей из Украины и будут иметь форму отдельного жилья с собственной дверью и с общими зонами отдыха и санузлами.

Напомним, мы писали, что правительство Ирландии может сократить социальные выплаты для всех проживающих в государственном жилье украинцев независимо от даты прибытия. Пока что сокращение будет касаться новоприбывших.

Также мы рассказывали, сколько денег Ирландия выплатила украинским беженцам. С начала войны на выплаты украинцам ушло более 750 млн евро.

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