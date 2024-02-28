В Ирландии увеличат количество жилья для украинских беженцев: детали

В Ирландии временной защитой пользуются более 100 тысяч украинцев. Власти предполагают, что поток беженцев будет оставаться высоким. В связи с этим планируется выделить для размещения украинцев дополнительные 150 объектов недвижимости, в том числе бывший монастырь в Банагере в графстве Оффали.

Инициатива, изложенная в документе, направленном в совет графства Оффали, объясняет планы местного правительства Ирландии снизить ограничения в обеспечении жилья для украинских беженцев.

Речь идет о создании новой программы реконструкции, которая поддерживается изменениями в правилах планирования и застройки. Реализация программы предполагает координацию между Департаментом по делам интеграции, местными органами власти и национальными координационными органами.

"В национальном масштабе эта программа предусматривает предоставление жилья в 53 объектах в 2023 году, а более 150 дополнительных объектов уже планируется сдать в 2024 году", – говорится в документе.

В информационной записке сказано, что помещения будут предназначены для семей, пожилых и одиноких людей из Украины и будут иметь форму отдельного жилья с собственной дверью и с общими зонами отдыха и санузлами.