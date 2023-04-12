В Северной Ирландии на улице нашли "заметки" о визите Байдена, полиция возбудила дело

В Северной Ирландии обнаружили "оперативные заметки" по поводу визита президента США Джо Байдена. Правоохранители начали расследование.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Как отметили в полиции, находка является нарушением безопасности. Сейчас офицеры выясняют, как это могло произойти.

В документе содержались детали о размещении полицейских в центре Белфаста во время четырехдневного визита президента США, включая информацию о перекрытии дорог и контактные данные офицеров.

О нарушениях правоохранители узнали после того, как мужчина, который нашел документ, рассказал об этом на радиостанции BBC Radio Ulster.

"Мы знаем о нарушении безопасности. Начато расследование, и мы сообщили старшему офицеру по вопросам информационных рисков", - заявили в полиции.

Отметим, что сегодня президент США прибыл в столицу Северной Ирландии Белфаст где встретился премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.