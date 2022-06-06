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Ірландія – Україна: УЄФА визначився із арбітром матчу Ліги націй

Фото: Збірна України візьме старт у Лізі націй в Дубліні (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Збірні Ірландії та України у 1-му турі Ліги націй 2022/23 розсудить бригада на чолі зі словаком Філіпом Гловою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

34-річний рефері з Кошице обслуговуватиме матч ірландської та української національних команд. Про призначення Глови оголосив Союз європейських футбольних асоціацій.

Глові допоможуть його співвітчизники. Роль лайнсменів виконають Даніель Полачек і Адам Єккель. Четвертий арбітр – Міхал Оценаш.

Із системою Відеоасистент рефері (VAR) працюватимуть нідерландці. Головний – Кевін Блом, а допомагатиме йому Едвін ван де Грааф.

Матч Ірландія – Україна відбудеться в Дубліні 8 червня на арені "Авіва". Початок поєдинку о 21:45 за київським часом. У паралельному поєдинку групи B1 шотландці приймуть збірну Вірменії.

До слова, раніше зібрали реакції соцмереж на поразку збірної України в плей-офф кваліфікації до ЧС-2022.

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