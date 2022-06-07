Ірландія – Україна: прогноз на матч Ліги націй

Матч Ірландія – Україна відбудеться в Дубліні 8 червня на арені "Авіва". Початок поєдинку о 21:45за київським часом.

Британська контора William Hill визначила ірландців фаворитами протистояння. На їхню перемогу приймають ставки з коефіцієнтом 2,25. Натомість імовірний успіх "синьо-жовтих" оцінили балом 3,30. Навіть нічия виглядає вірогіднішою – кеф 3,00.

Оскільки Олександр Петраков анонсував серйозні кадрові зміни, то ризикнути можна з прізвищами голеадорів. Наприклад, на гол Михайла Мудрика впродовж поєдинку можна "зарядити" з коефіцієнтом 9,00. А перемога "Зеленої армії" з рахунком 2:1 збільшить виграш у 9,5 разів.

Не надто вірять в подвиг збірної України і австрійці з Bwin. Потенційна перемога команди Петракова оцінюється трохи кращим балом – 3,25. Зате на ірландців приймають ставки з коефіцієнтом 2,30. Підсумкова нічия – 3,10.

Натомість на мінімальну перемогу "синьо-жовтих" можна поставити з солідним коефіцієнтом 8,25. А поціновувачі гострих відчуттів можуть закластися на голи від обох команд із підсумковою перемогою Ірландії – кеф 5,25.

У паралельному матчі групи B1 Ліги націй шотландці зустрінуться зі збірною Вірменії. Переможець квартету підніметься в дивізіон А турніру на новий сезон.