Ірландія – Україна: анонс матчу Ліги націй

У стартовому матчі Ліги націй 2022/23 збірна України на виїзді протистоятиме національній команді Ірландії. Зустріч прийме дублінський стадіон "Авіва".
Останні новини та короткий анонс поєдинку – в матеріалі РБК-Україна.
8 червня, 21:45, Дублін, "Авіва", телетрансляція на "Футбол 1" та "Індиго"
Минуло всього три дні після драматичної втрати путівки на ЧС-2022, як "синьо-жовті" підійшли до нового турнірного завдання. Команда Олександра Петракова в Дубліні візьме старт у третьому розіграші Ліги націй. Заявлена мета – повернення в елітний дивізіон турніру.
Проте, розпочати сезон 2022/23 з перемоги українцям буде вкрай важко. Справа не лише в емоціях. Тренерський штаб анонсував, що проти збірної Ірландії не гратимуть ті, хто протистояв валлійцям у фіналі кваліфікації до Мундіалю зі старту. Але двох рівноцінних складів в України поки немає.
Вочевидь, у старті з'являться старі знайомі Петракова – чемпіони світу U-20 Лунін, Бондар, Попов і Сікан. Зберігається інтрига щодо флангів оборони. Якщо Соболь почуватиметься недобре, то ліворуч доведеться зіграти центрбеку Сироті. Праворуч може вийти один із героїв плей-офф Забарний, оскільки Караваєв відбігав флангом 180 хвилин, а інших виконавців із досвідом на цій позиції немає.
Натомість ірландці вийдуть у бойовому складі. Тим більше, "Зеленій армії" треба реабілітуватися перед власними фанатами за несподівану поразку від Вірменії (0:1) у суботу. І хоч у нинішньому призові збірної Ірландії немає зірок калібру Роя чи Роббі Кінів, але з урахуванням усіх навколоматчевих аспектів фаворитом виглядають саме хлопці Стівена Кенні.
Дискваліфіковані: –
Травмовані: Базуну – Бущан, Степаненко
Під питанням: Соболь (Україна)
Ірландія: Келлехер – Коллінз, Даффі, Іган – Коулмен, Каллен, Хендрік, Макклін – Огбене, Обафемі, Робінсон
Україна: Лунін – Забарний, Бондар, Попов, Сирота – Сидорчук – Зубков, Шапаренко, Піхальонок, Мудрик – Сікан
Шанси ірландців на підсумковий успіх виглядають соліднішими. Збірна України навряд швидко оговталася від прикрої поразки Уельсу, а умовний другий склад національної команди витратить левову частку поєдинку на відпрацювання ігрових зв'язків. Тим не менше, навіть ослаблені "синьо-жовті" повинні нав'язати боротьбу збірній Ірландії, якій доведеться викластися на максимум задля перемоги.
До слова, провідні букмекери визначили коефіцієнти на матч Ліги націй між Ірландією та Україною.
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