Ірландія вимагає від ЄС фінансову компенсацію за Brexit

За збитки через втрати експорту Ірландія планує отримати 4,5 млрд євро

Ирландия намерена добиться компенсаций от Европейского союза после того, как страна понесет экспортные убытки в результате Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The Guardian.

Отмечается, что ежегодно Ирландия поставляет Британии продукты на 4,5 млрд евро - начиная от говядины и заканчивая сыром чеддер. Именно такую сумму компенсации рассчитывают получить в Дублине.

Сейчас продолжаются переговоры Ирландии с Брюсселем о создании фонда, который займется компенсацией ущерба. Как указывает газета, Еврокомиссия также рассматривает вопрос о возможности выплат постоянных компенсаций для Ирландии, которые, "могут длиться годами".

Вопрос выделения средств на непредвиденные расходы для выплат ирландским фермерам будет затронут на переговорах в Брюсселе 6 февраля. В переговорах примет участие премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

Напомним, недавно главный переговорщик ЕС по вопросу Brexit Мишель Барнье заявил, что Евросоюз не вернется к обсуждению условий сделки по Brexit.

Ранее сообщалось, что в четверг, 7 февраля, в Брюсселе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в Брюсселе встретится с президентом Еврокомиссии Жан-Клод Юнкером с целью поиска выхода из тупика в вопросе соглашения о Brexit.