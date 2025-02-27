Ирландия будет продвигать ускоренное вступление Украины в ЕС, - премьер

Ирландия "решительно будет настаивать" на ускоренном вступлении Украины в ЕС, заявил премьер страны Михол Мартин после общения с президентом Владимиром Зеленский. Саму же встречу с украинским лидером назвал "очень теплой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Выступая на пресс-конференции после встречи, Мартин заявил, что четко дал понять Зеленскому активную позицию Ирландии относительно ускоренного членства Украины в ЕС.

"Для него (Зеленского - ред.) это является приоритетом. Ведь, кроме определенных гарантий безопасности, членство в ЕС открывает для Украины значительные экономические возможности в будущем", - отметил премьер.

По словам Мартина, во время встречи с Зеленским также обсудили, как Ирландия может финансово поддержать Украину.

Встреча в Ирландии

Напомним, 27 февраля Зеленский встретился с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином, накануне своей поездки в Вашингтон. Переговоры состоялись в аэропорту Шеннон в Ирландии, где Зеленский сделал остановку перед вылетом в столицу США для переговоров с Дональдом Трампом.

По результатам переговоров президент Зеленский рассказал, что обсуждал с Мартином гарантии безопасности и важность единства Украины, Европы и США на пути к приближению справедливого мира.

"Кроме того, речь шла о строительстве укрытий в украинских школах и поддержке реформы школьного питания. Также обсудили украинскую инициативу по обеспечению продовольственной безопасности в Сирии", - заявили на сайте президента по итогам встречи.