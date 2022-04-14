Ірландія підтримала введення ембарго на російську нафту

Міністр закордонних справ і оборони Ірландії Саймон Ковені під час візиту до Києва 14 квітня заявив, що його країна підтримує санкції проти Росії. Зокрема, введення ембарго на російську нафту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг Ковені і глави МЗС України Дмитра Кулеби.
"Я також хотів би відзначити, що моя країна поділяє думку про необхідність максималістського підходу у відносинах з Росією, зокрема, в питанні накладення санкцій на Росію, які повинні мати і стримуючий ефект. Ми також виступаємо за необхідність введення ембарго на торгівлю нафтою з Росією в рамках шостого пакета санкцій", - заявив міністр.
Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Єрмак анонсував шостий пакет санкцій ЄС щодо Росії. За його словами, Євросоюз має намір заборонити імпортувати нафту і газ з РФ.
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