В Иркутской области горел военкомат: предполагают поджог

По предварительным данным, пожар в центральном военкомате на улице Рябиновой возник после 2:00. Огонь сильно повредил второй этаж здания. Находившиеся недалеко полицейские утверждают, что причиной возгорания была неисправность электропроводки.

Фото: в российском Братске ночью горел военкомат (t.me/bratchane)

В то же время в некоторых пабликах сообщают, что пожар возник из-за поджога. По данным СМИ, в момент пожара в военкомате находились женщина-охранник и полицейский, никто не пострадал.

"Когда осмотрели камеры, на месте заметили мужчину подозрительного типа, одетого на все черное. Он перелез через металлическое ограждение. Предполагаемого поджигателя ищут", - говорится в сообщении СМИ.

Также местные жители отмечают, что центральный военкомат не проводил мобилизацию, этим якобы занимался другой комиссариат.