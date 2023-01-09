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В Иркутской области горел военкомат: предполагают поджог

Фото: в российском Братске ночью горел военкомат (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В российском городе Братск Иркутской области в ночь на 9 января горел военкомат. Причиной пожара, вероятно, был поджог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По предварительным данным, пожар в центральном военкомате на улице Рябиновой возник после 2:00. Огонь сильно повредил второй этаж здания. Находившиеся недалеко полицейские утверждают, что причиной возгорания была неисправность электропроводки.

Фото: в российском Братске ночью горел военкомат (t.me/bratchane)

В то же время в некоторых пабликах сообщают, что пожар возник из-за поджога. По данным СМИ, в момент пожара в военкомате находились женщина-охранник и полицейский, никто не пострадал.

"Когда осмотрели камеры, на месте заметили мужчину подозрительного типа, одетого на все черное. Он перелез через металлическое ограждение. Предполагаемого поджигателя ищут", - говорится в сообщении СМИ.

Также местные жители отмечают, что центральный военкомат не проводил мобилизацию, этим якобы занимался другой комиссариат.

Напомним, в России во время проведения открытой мобилизации часто возникали пожары в военкоматах. Только по состоянию на октябрь журналисты зафиксировали 25 случаев атак на административные здания и военкоматы.

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Российская ФедерацияПожарИркутская область