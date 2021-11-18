Іранський шпигун працював прибиральником у міністра оборони Ізраїлю. Його затримали

Сьогодні стало відомо, що чоловіка заарештували ще на початку листопада. За даними слідства, прибиральник на ім'я Омрі Горен запропонував Ірану свої послуги зі шпигунства, проте був викритий до того, як встиг завдати будь-якої шкоди.

У четвер прокуратура пред'явила Горену обвинувачення в шпигунстві, йому погрожує позбавлення волі на термін 10 до 15 років. За даними слідства, він запропонував "пов'язаній з Іраном особі" послуги з урахуванням його доступу до будинку Ганца. В обвинувальному висновку сказано, що це був представник іранського хакерського угруповання Black Shadow. Горен пропонував за гроші встановити шкідливе ПЗ на домашній комп'ютер міністра.

"Щоб довести свої здібності і щирість, Омрі сфотографував ряд об'єктів в різних частинах будинку міністра, які він відправив цій особі, в тому числі фотографії комп'ютера міністра", - йдеться в повідомленні.

The Times of Israel пише, що 37-річний житель Лода до цього п'ять разів притягувався до кримінальної відповідальності з 2002 по 2013 рік, у тому числі два рази за пограбування банку, а також за крадіжку з проникненням.

Також повідомляється, що кримінальна історія Горена викликала серйозні питання про процес перевірки співробітників. Служба безпеки заявила, що в світлі цього інциденту проведе внутрішню перевірку того, як перевіряють анкетні дані працівників в будинках міністрів.