Іранські хакери атакували компанії по всьому світу, - Microsoft

Фото: хакер (flickr.com/iabeta)

За два роки хакерських атак з Ірану зазнали понад 200 компаній

Атак групи хакерів, імовірно, пов'язаної з урядом Ірану, за минулі два роки зазнали понад 200 компаній по всьому світу. Про це йдеться в дослідженні корпорації Microsoft, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

У корпорації стверджують, що жертвами злочинців стали в основному нафтогазові компанії, машинобудівні підприємства і концерни з міжнародного бізнесу в таких країнах, як Німеччина, Саудівська Аравія, Велика Британія, Індія і США.

У Microsoft заявили, що, за їхніми даними, сумарні збитки від дій хакерів сягнули сотень мільйонів доларів.

Сеціалісти вважають, що за атаками стоїть хакерське угруповання Holmium, що має зв'язки з урядом Ірану, а окремі зламування виконувало за дорученням Holmium інше хакерське угруповання - APT33.

Деякі експерти з безпеки вважають, що Тегеран зараз прагне наростити потенціал для кібератак через посилення санкційного тиску з боку США.

Нагадаємо, Китай здійснив кібератаки на університети в США, Канаді та країнах Південно-Східної Азії для викрадення досліджень у сфері військово-морських технологій.