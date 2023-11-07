Иранские прокси уже почти 40 раз атаковали базы США на Ближнем Востоке, - ISW

Аффилированное с Ираном Исламское движение сопротивления взяло на себя ответственность за 39 атак на американские базы в Сирии и Ираке.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Пентангон 30 октября заявил, что военные базы США в Ираке и Сирии атаковали более 20 раз. Удары произошли из-за войны Израиля с ХАМАС, вызвавшей рост напряженности на Ближнем Востоке. Иран поддерживает ХАМАС и так отвечает на военную помощь США в Израиль.
Ранее мы сообщали, что госсекретарь США 3 ноября находился в Израиле, где встретился с премьер-министром страны Биньямина Нетаньяху. Они обсудили защиту граждан Израиля и кампанию против ХАМАС.
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