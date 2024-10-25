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Иранские хакеры добились публикации части переписки кампании Трампа, - Reuters

Иран, Пятница 25 октября 2024 19:48
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Иранские хакеры добились публикации части переписки кампании Трампа, - Reuters Фото: кандидат в президенты США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Иранская хакерская группа добилась частичного распространения переписки кандидата в президенты США Дональда Трампа. Данную группу хакеров считают причастными к взлому предвыборной электронной почты Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Заметим, что операция по ливню переписки кампании Трампа началась где-то в июле, когда журналисты нескольких СМИ получили анонимное письмо из ящика noswamp@aol.com от "Роберта", обещавшего предоставить обличительную информацию об экс-президенте Трампа.

Позже, в начале сентября, по данным анонимного источника издания, иранские хакеры использовали второй адрес электронной почты, bobibobi.007@aol.com, и предложили отчеты о политиках, которые Трамп тогда рассматривал в вице-президентах.

В конце концов ни одно СМИ так и не опубликовало материалов на основе этих слитых данных.

Однако в конце сентября организация American Muckrakers сама начала публиковать внутреннюю электронную переписку кампании Трампа. А в конце месяца свою статью на основе информации от иранских хакеров опубликовал на Substack независимый репортер по национальной безопасности Кен Клиппенштейн.

Позже Клиппенштейн заявил, что с ним связались агенты Федерального бюро расследований из-за общения с "Робертом", предупредив, что тот был частью "иностранной операции по злонамеренному влиянию".

Хакерская атака на команду Трампа

Напомним, 11 августа в штабе Трампа заявили, что их компьютеры были сломаны.

В отчете Google говорится, что Иран в рамках продолжительной фишинговой атаки атаковал около десятка людей, связанных и Байденом, Гаррисом и Трампом. Позже стало известно, что ФБР проводит расследование по взлому хакерами избирательных штабов кандидатов в президенты США.

Представители разведки США уверены, что Иран несет ответственность за взлом и попытки взлома компьютеров предвыборных штабов кандидатов в президенты Дональда Трампа, Камалы Гаррис и Джо Байдена.

В конце сентября США обвинили в изломе компьютеров команды Трампа трех иранских агентов.

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Соединенные Штаты Америки Иран Дональд Трамп
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