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Иранские боевики атаковали военную базу США в Сирии: американцы ответили авиударами

Фото: Военнослужащие США (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Боевики, поддерживаемые Ираном, осуществили ракетный обстрел американской военной базы на северо-востоке Сирии. В ответ США нанесли авиаудар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Пентагона Патрика Райдера во время брифинга.

Спикер отметил, что за последние 24 часа зафиксированы две атаки. Во время последней - утром 24 марта - было выпущено по меньшей мере 10 ракет.

В министерстве обороны Соединенных Штатов считают, что нападение совершили группы, лояльные к иранскому Корпусу стражей исламской революции.

"В результате обстрела никто не пострадал, никакого ущерба технике или сооружениям нанесено не было", - указал Райдер.

Одна из ракет не долетела до базы примерно на три мили, однако попала в жилой дом, нанеся значительные повреждения, а также незначительные ранения двум женщинам и двум детям.

В ответ США нанесли по боевикам воздушные удары.

"Мы продолжаем оценивать результаты наших атак. Первые признаки свидетельствуют о том, что объекты уничтожены", - добавил представитель Пентагона.

Напомним, 23 марта позиции американских военных неподалеку Хасаки на востоке Сирии были атакованы из дрона.

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