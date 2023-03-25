Иранские боевики атаковали военную базу США в Сирии: американцы ответили авиударами

Боевики, поддерживаемые Ираном, осуществили ракетный обстрел американской военной базы на северо-востоке Сирии. В ответ США нанесли авиаудар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Пентагона Патрика Райдера во время брифинга.
Спикер отметил, что за последние 24 часа зафиксированы две атаки. Во время последней - утром 24 марта - было выпущено по меньшей мере 10 ракет.
В министерстве обороны Соединенных Штатов считают, что нападение совершили группы, лояльные к иранскому Корпусу стражей исламской революции.
"В результате обстрела никто не пострадал, никакого ущерба технике или сооружениям нанесено не было", - указал Райдер.
Одна из ракет не долетела до базы примерно на три мили, однако попала в жилой дом, нанеся значительные повреждения, а также незначительные ранения двум женщинам и двум детям.
В ответ США нанесли по боевикам воздушные удары.
"Мы продолжаем оценивать результаты наших атак. Первые признаки свидетельствуют о том, что объекты уничтожены", - добавил представитель Пентагона.
Напомним, 23 марта позиции американских военных неподалеку Хасаки на востоке Сирии были атакованы из дрона.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.