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В Иране завершилось голосование на выборах президента: один из кандидатов сделал неожиданное заявление

Иллюстративная фотография (flickr.com)
Автор: Вадим Ребрина

Иранцы проголосовали в пятницу на внеочередных выборах президента. Единственный кандидат-реформист пообещал искать "дружеских отношений" с Западом, пытаясь побудить своих сторонников прийти на избирательные участки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP и Институт изучения войны (ISW).

К этому времени уже должен был начаться подсчет голосов, первые результаты ожидаются в субботу.

Как отмечает агентство, иранские граждане предстали перед выбором между жесткими кандидатами и малоизвестным реформистом Масудом Пезешкианом, кардиохирургом по специальности.

Пезешкиан сделал свое заявление после завуалированного предупреждения от верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи в его адрес относительно влияния на него Соединенных Штатов.

После выхода с избирательного участка, отвечая на вопрос журналиста о том, как Иран будет взаимодействовать с Западом в случае его победы, 69-летний политик сказал: «Даст Бог, мы будем пытаться иметь дружеские отношения со всеми странами, кроме Израиля».

Он также ответил на вопрос о возобновлении репрессий против женщин из-за обязательного ношения платка или хиджаба: "Никакое бесчеловечное или агрессивное поведение нельзя применять к нашим девушкам, дочерям и матерям".

Обновлено в 03:26. По предварительным данным, которые приводит Институт изучения войны, большинство иранцев не принимали участия в выборах. Иранский избирательный штаб дважды продлевал крайний срок голосования до 22:00 по местному времени, вероятно, пытаясь повысить явку. Как сообщается, явка избирателей была на уровне 30-35 процентов.

Апатия иранских избирателей

Хотя в Иране 85-летний Хаменеи имеет последнее слово по всем государственным вопросам, президенты могут склонять политику страны в сторону конфронтации или переговоров с Западом. Однако учитывая рекордно низкую явку на последних выборах, остается непонятным, сколько иранцев приняло участие в пятничном голосовании.

Агентство предполагает, что Пезешкиан сделал свои заявления для активизации голосования среди своих поклонников. Считается, что высшая явка играет вна руку реформаторам. Она может увеличить шансы Пезешкиана, и кандидат, возможно, рассчитывал на социальные сети, чтобы распространить свои заявления, поскольку все телевизионные компании в стране контролируются государством и руководствуются сторонниками жесткой линии.

 

Подробнее о выборах президента Ирана – что нужно знать и какими будут последствия.

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Иран