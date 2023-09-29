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В Иране второй раз за неделю горел завод Минобороны (видео)

Фото: в Тегеране вспыхнул завод Минобороны (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Пожар вспыхнул в столице Ирана в четверг, 28 сентября. Там горел завод Министерства обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственные иранские СМИ.

Как отмечают СМИ, взрыв и пожар произошли на заводе автомобильных аккумуляторов. Предприятие принадлежит Министерству обороны Ирана. Это уже второй пожар на территории этого завода за последнюю неделю.

В сети пишут, что в Тегеране горела фабрика по производству дронов или склад военного снаряжения Министерства обороны Ирана. Иранские власти не подтверждают эту информацию.

 

Иран помогает России

Напомним, Иран остается одним из главных военных союзников России. Тегеран прошлой осенью и зимой предоставил Москве сотни дронов-камикадзе "Шахед", которыми оккупанты массированно атаковали Украину. Теперь завод по производству этих беспилотников развернули на территории РФ.

В обмен на дроны и другую помощь Россия предоставила Ирану военные самолеты. Кроме того, Иран может договориться с Россией о передаче ракет, дальность 300 километров или более.

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ИранТегеранПожар