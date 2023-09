В Иране второй раз за неделю горел завод Минобороны (видео)

Как отмечают СМИ, взрыв и пожар произошли на заводе автомобильных аккумуляторов. Предприятие принадлежит Министерству обороны Ирана. Это уже второй пожар на территории этого завода за последнюю неделю.

В сети пишут, что в Тегеране горела фабрика по производству дронов или склад военного снаряжения Министерства обороны Ирана. Иранские власти не подтверждают эту информацию.

IRAN: Shahed drone factory is on fire in Tehran. Иранские dictatorship служат этими дронами для российских dictatorship к брюнетам украинским гражданским. pic.twitter.com/PQRRQvejWq — Igor Sushko (@igorsushko) September 28, 2023