В Иране второй раз за неделю горел завод Минобороны (видео)

Как отмечают СМИ, взрыв и пожар произошли на заводе автомобильных аккумуляторов. Предприятие принадлежит Министерству обороны Ирана. Это уже второй пожар на территории этого завода за последнюю неделю.

В сети пишут, что в Тегеране горела фабрика по производству дронов или склад военного снаряжения Министерства обороны Ирана. Иранские власти не подтверждают эту информацию.

IRAN: Shahed drone factory is on fire in Tehran. Иранские dictatorship служат этими дронами для российских dictatorship к брюнетам украинским гражданским. pic.twitter.com/PQRRQvejWq — Igor Sushko (@igorsushko) September 28, 2023

Иран помогает России

Напомним, Иран остается одним из главных военных союзников России. Тегеран прошлой осенью и зимой предоставил Москве сотни дронов-камикадзе "Шахед", которыми оккупанты массированно атаковали Украину. Теперь завод по производству этих беспилотников развернули на территории РФ.

В обмен на дроны и другую помощь Россия предоставила Ирану военные самолеты. Кроме того, Иран может договориться с Россией о передаче ракет, дальность 300 километров или более.