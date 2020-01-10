В Ірані заявили, що тіла загиблих відправлені на аналіз ДНК

Останки жертв авіакатастрофи в середу були відправлені в судово-медичну лабораторію
Тіла загиблих в авіакатастрофі українського літака в Ірані відправлені на аналіз ДНК. Про це заявив глава Управління цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде, передає CNN.
За словами іранського чиновника, останки жертв авіакатастрофи в середу були відправлені в судово-медичну лабораторію для тестування ДНК.
Абедзаде додав, що уламки збитого українського авіалайнера були вилучені з місця аварії і відвезені для розслідування.
"Великі і маленькі частини літака були зібрані і доставлені в ангар для реконструкції літака для розслідування причин аварії", - сказав Абедзаде.
Нагадаємо, експерти Міністерства внутрішніх справ України зібрали зразки ДНК родичів українців, які загинули в авіакатастрофі під Тегераном, для ідентифікації тіл.
У той же час, як повідомляється на сторінці Офісу генерального прокурора України, який здійснює процесуальне керівництво в справі за фактом авіакатастрофи, 9 січня був також проведений допит родичів жертв авіакатастрофи. Проводили його, як і відбір зразків ДНК, слідчі Головного слідчого управління Нацполіціі разом з прокурорами Офісу генпрокурора.