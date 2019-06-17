В Ірані заявили про арешт агентів ЦРУ в декількох країнах

Влада Ірану заявила, що ними було викрито "велику мережу кібершпигунів", яка, за їх твердженням, керувалась Центральним розвідувальним управлінням (ЦРУ) США, що призвело до арешту кількох шпигунів у різних країнах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Секретар вищої ради національної безпеки Ірану Алі Шамхані заявив, що вони поділилися інформацією із спецслужбами країн-партнерів, з яким разом Тегеран має намір створити міжнародну контррозвідувальну мережу для протидії США.

Він повідомив, що передана інформація привела до того, що були проведені арешти агентів ЦРУ в декількох країнах, а також призвело до розвалу розвідувальної мережі.

Також Шамхані вважає, що влада США намагається зламати волю супротивників, перебільшуючи можливості своїх спецслужб.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що экс-агент ЦРУ зізнався в роботі на розвідку Китаю. Уродженець Гонконгу Лі, який пропрацював в ЦРУ 13 років, залишив розвідку в 2007 році і повернувся на батьківщину, де намагався займатися бізнесом, у 2010 році до нього прийшли співробітники розвідки Китаю і запропонували передати їм секретну інформацію, до якої він мав доступ працюючи в ЦРУ, за 100 тис. доларів США, а також пропонували "піклуватися про нього все життя".