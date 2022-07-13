В Ірані відкидають звинувачення щодо продажу Росії військової техніки

Міністерство закордонних справ Ірану заперечує інформацію про те, що країна продавала Росії військову техніку, у тому ж числі безпілотники.

Коментуючи заяву радника США з національної безпеки Джейка Саллівана, представник МЗС Ірану Нассер Канаані відзначив, що співпраця між Іраном та РФ "почалася ще до початку війни" проти України.

"І останнім часом щодо цього не сталося жодних конкретних подій", - додав Канаані.

Також представник МЗС відзначив, що позиція Ірану щодо війни на території України, є "ясною і неодноразово заявлялася офіційно".