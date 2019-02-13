В Ірані в результаті вибуху загинули 20 військових

Ще 20 осіб отримали поранення

В Иране около военной базы в городе Чабахар в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке страны произошел взрыв. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IRMA.

Сообщается, что в результате нападения террориста-смертника на автобус с военнослужащими Корпус Стражей Исламской революции погибли более 20 военных, еще 20 человек пострадали. Предположительно, взрыв устроил террорист-смертник.

Как сообщило агентство Tasnim, в городе слышны звуки выстрелов.

В настоящее время ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за взрыв.

Напомним, ранее губернатор юго-западной иранской провинции Хузестан Мухсина Байравенда сообщил, что в городе Бендер-Махшехр было совершено вооруженное нападение на представителей сил безопасности, погибли два человека.

Инцидент произошел на проспекте Седуки. Неизвестные люди открыли огонь по автомобилю, в котором находились представители сил безопасности Ирана. В результате происшествия погиб один военный и полицейский.