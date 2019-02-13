В Ірані в результаті вибуху загинули 20 військових

Ілюстративне фото (gettyimages.com)

Ще 20 осіб отримали поранення

В Ірані біля військової бази в місті Чабахар в провінції Систан і Белуджистан на південному сході країни стався вибух. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IRMA.

Повідомляється, що в результаті нападу терориста-смертника на автобус з військовослужбовцями Корпус Вартових Ісламської революції загинули понад 20 військових, ще 20 осіб постраждали. Імовірно, вибух влаштував терорист-смертник.

Як повідомило агентство Tasnim, в місті чутні звуки пострілів.

В даний час жодна терористична організація не взяла на себе відповідальність за вибух.

Нагадаємо, раніше губернатор південно-західній іранській провінції Хузестан Мухсина Байравенда повідомив, що в місті Бендер-Махшехр було скоєно збройний напад на представників сил безпеки, загинули дві людини.

Інцидент стався на проспекті Седуки. Невідомі люди відкрили вогонь по автомобілю, в якому перебували представники сил безпеки Ірану. У результаті події загинув один військовий та поліцейський.