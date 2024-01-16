Иран нанес ракетные удары по иракскому Курдистану. Там находится консульство США

Отмечается, что удары были нанесены по восьми объектам недалеко от консульства США. Вскоре аэропорт Эрбиля прекратил работу после "очень жестокой бомбардировки". Несколько взрывов прогремело также возле консульства США. По данным ABC, пострадавших среди американских военных нет.

По данным Reuters, взрывы также были слышны примерно в 40 километрах к северо-востоку от Эрбиля.

В результате обстрела города Эрбиль погибли не менее четырех человек. Источники ABC также утверждают, что над городом были сбиты три неопознанных беспилотника.

В свою очередь, Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что нанес серию ударов по "шпионскому штабу" и "сборнику антииранских террористических групп". В КСИР также сообщили, что якобы

Что предшествовало

В понедельник, 25 декабря, армия США ударила по объектам группировки движения "Катаиб Хезболла". Эта атака стала ответом на удар беспилотником по американской базе в Ираке. Тогда в результате удара боевиков один американский военнослужащий оказался в критическом состоянии и двое других были ранены.

Президент США Джо Байден заявил, что воздушные удары американцев по целям в Ираке были направлены на удержание Ирана и поддерживаемых Тегераном групп боевиков от атак на американский персонал и объекты на Ближнем Востоке.

Позже стало известно, что 1 января над аэропортом Эрбиль на севере Ирака системы обороны аэродрома сбили вооруженный беспилотник, где дислоцируются силы США и других международных сил.