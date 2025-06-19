Иран запустил по Израилю новую волну баллистических ракет: повреждена больница, есть раненые

Отмечается, что одна из иранских баллистических ракет попала в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. Всего в результате атаки сообщается уже об около 30 пострадавших.

Всего после последнего иранского обстрела в центральной и южной частях Израиля обнаружено не менее четырех мест падения ракет. Сообщается о попаданиях по домам в Тель-Авиве, Рамат-Гане и Холоне.

По данным местных СМИ, всего сегодня утром Иран выпустил по территории Израиля не менее 20 ракет.