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Іран захопив танкер Південної Кореї в Перській затоці

Іран, Вівторок 05 січня 2021 03:58
Іран захопив танкер Південної Кореї в Перській затоці
Фото: Південнокорейський танкер (asianetnews.com)
Автор: Артур Родивилов

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) затримав в Перській затоці судно під прапором Південної Кореї. Іранська влада стверджує, що танкер порушував закони про захист морського середовища.

Про це повідомляє Reuters.

Відносини між Іраном і Південною Кореєю загострилися після того, як Сеул заморозив на рахунках у своїх банках 7 млрд доларів, пов'язаних з іранською владою.

КВІР затримав судно з Південної Кореї після того, як воно не відреагувало на попередження. Танкер Hankuk Chemi вийшов з саудівського порту Аль-Джубайль і перевозив 7 200 тонн нафтопродуктів.

У складі екіпажу - громадяни Південної Кореї, Індонезії, В'єтнаму і М'янми. Судно доставили в іранський порт Бендер-Аббас, справу проти танкера направлять до суду.

Інцидент стався напередодні запланованого візиту заступника міністра закордонних справ Південної Кореї в Тегеран. Під час цього візиту сторони планують обговорити вимогу Ірану розморозити 7 млрд доларів в південнокорейських банках, заморожені в рамках санкцій США.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що патруль Корпусу вартових ісламської революції затримав в Перській затоці іноземний танкер, на борту якого були мільйон літрів контрабандного палива.

Крім того, в Гібралтарі місцева влада затримала танкер Grace 1. За інформацією влади Гібралтару, танкер перевозив вантаж сирої нафти на НПЗ Баніяс в Сирії.

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