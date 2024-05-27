Иран впервые поставил России новейшие высокоточные авиабомбы для ударов по Украине, - Bild

Эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Репки изучил видеозапись из Курской области, где разбился тяжелый иранский беспилотник Qods Mohajer-6.

По данным аналитика, именно этот дрон нес новейшие иранские управляемые авиабомбы Qaem-5 ("Каим-5"). Примечательно, что в Иране их взяли на вооружение только в 2019 году.

"Судя по всему, дрон должен был атаковать Сумскую область, но по неизвестной причине упал", - отметил Репке.

До этого случая российские оккупанты не применяли высокоточные Qaem-5 в Украине. По словам Репке, их использование указывает на "новый уровень" военного сотрудничества Тегерана и Москвы.

Фото: беспилотник Qods Mohajer-6 нес новейшие иранские управляемые авиабомбы Qaem-5 (t.me/BILD_Russian)