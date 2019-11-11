У штаб-квартирі МАГАТЕ у Відні наголосили, що запаси іранського збагаченого урану продовжують зростати
Іран відновив збагачення урану на підземному заводі в місцевості Фордо. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IAEA.
За словами виконувачки обов’язків директора Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) Корнел Феруце, у штаб-квартирі цієї організації у Відні наголосили, що запаси іранського збагаченого урану продовжують зростати.
"Ці роботи є порушенням угоди між Тегераном і провідними світовими державами", йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Іран збільшив збагачення урану до п'яти відсотків, незважаючи на існуючі обмеження в рамках Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) - у 3,67%.
При цьому заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчи попередив, що СВПД може розвалитися ще до президентських виборів у США 3 листопада 2020 року.
Якщо Ірану після етапу переговорів з МАГАТЕ доведеться звертатися до глави VII Статуту ООН, то він змушений буде переглянути свою ядерну доктрину.
Як повідомляло РБК-Україна, Іран може вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, якщо інші сторони ядерної угоди від 2015 року не виконають свої зобов'язання. За відновленням Іраном збагачення урану послідують і інші кроки, якщо європейські держави не зроблять більше для порятунку ядерної угоди.