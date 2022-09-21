Иран вышел на протесты против полиции. Что стало причиной

Причина протестов

Масштабные митинги начались в Иране в прошлую субботу - в день похорон 22-х летней студентки Махсы Амини из провинции Курдистан.

13 сентября девушка приехала в Тегеран со своей семьей и возле станции метро ее задержала полиция морали за нарушение закона о соблюдении дресс-кода. Якобы она неправильно носила хиджаб - платок не полностью закрывал ее волосы.

Спустя несколько дней Амини скончалась в больнице. В полиции заявили, что причиной смерти стал сердечный приступ. Как сообщает ВВС по свидетельствам очевидцев, девушку избили во время задержания, после чего она впала в кому.

Фото: Махса Амини в больнице после задержания (twitter.com/AlinejadMasih)

Родители Махсы Амини заявили, что у их дочери не было никаких проблем со здоровьем. Они обвинили правоохранителей в удалении части записей с камер видеонаблюдения и сообщили, что на теле девушки были синяки.

На похоронах погибшей в ее родном городе Сакез люди выступили с требованием справедливого расследования случившегося, но прозвучали и антиправительственные лозунги.

Демонстранты скандировали "Смерть диктатору", имея в виду верховного и религиозного лидера Ирана Али Хаменеи, бросали камни в плакаты с его портретом, разбивали окна и поджигали мусорные баки. Для разгона акции силовики применили слезоточивый газ.

Ситуация в Иране обостряется

В последующие три дня протесты разгорелись в большей части страны (в 16 из 31 провинций). В столице на улицах собрались тысячи людей. Общественные организации призвали к национальному страйку.

В знак солидарности с погибшей иранские женщины срывали и сжигали свои хиджабы, отрезали волосы.

Вечером 20 сентября масштабные митинги вышли из под контроля правоохранителей. В городах страны начались поджоги и уличные бои. Протестующие срывали портреты религиозных лидеров из правительственных построек.

Пытаясь подавить беспорядки, полицейские использовали водометы, дубинки и открыли огонь по протестующим.

Правозащитные организации сообщают о 5 погибших и десятках раненых, в их числе 10-летний ребенок.

Фото: задержанные во время протестов (twitter.com/Aaashbar)

Кроме того, во время протестов в Иране начались проблемы с интернетом. После появления сообщений о смерти Махсы Амини пользователи жаловались, что не могут войти в соцсети и пользоваться мессенджерами.

Позиция власти

Официальные лица Ирана отрицают причастность правоохранителей к смерти девушки. По заявлению начальника полиции Тегерана, обвинения в жестоком обращении с задержанной являются "абсолютной ложью", а причиной смерти стала остановка сердца.

В государственных СМИ объявили, что власти начали расследование для установления причины инцидента. Президент Ирана Эбрагим Раиси поговорил с семьей Амини и пообещал провести полное расследование. При этом правозащитники сомневаются в объективности такого расследования.

В то же время губернатор Тегерана Мохсен Мансури обвинил организации протестов иностранных врагов. Согласно его заявлению, "в проблемах Тегерана отчетливо видны следы вмешательства некоторых посольств и иностранных служб".

Жесткие правила в Иране

Ношение хиджаба обязательно для всех женщин в Иране после Исламской революции 1979 года, когда к власти пришел режим аятоллы Рухоллы Хомейни (нынешний руководитель Ирана Али Хаменеи является его ближайшим соратником).

С тех пор гражданки страны в общественных местах должны покрывать волосы и носить свободную одежду, которая скрывает фигуру.

В последние годы в Иране регулярно проходят выступления против этих правил. Но специальный отдел полиции строго следит за соблюдением консервативного дресс-кода и задерживает женщин за его нарушение.

Фото: иранские женщины протестуют против ношения хиджаба (twitter.com/AlinejadMasih)

Каждый протест вызывает новые ограничения властей:

в августе 2022 президент Ирана подписал закон, по которому за публикацию фото без хиджаба женщина может быть оштрафована, уволена с госслужбы или ограничена в правах на срок от 6 месяцев.

иранкам запретили входить в государственные учреждения, банки или ездить в общественном транспорте без головного убора.

власти собираются использовать технологию распознавания лиц для идентификации прохожих в слишком откровенной одежде.

Общественные и правозащитные организации неоднократно призывали к закрытию полиции морали и соблюдению прав женщин в Иране.