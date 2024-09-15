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Иран вывел на орбиту научный спутник отечественного производства

Фото: Тегеран запустил спутник для научных исследований (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Иран успешно вывел на орбиту исследовательского спутника отечественного производства Chamran 1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IRNA и Associated Press.

Спутник весом 60 килограммов вывела на орбиту на высоту 550 километров иранская ракета-носитель Qaem-100.

Задача новинки - протестировать аппаратные и программные системы, чтобы подтвердить технологию орбитального маневрирования на высоте.

В иранском Минобороны отметили, что это первый спутник отечественного производства, направление движения которого можно изменить после запуска. Ранее страна запускала спутники, в которых можно было менять только область изображений и телекоммуникации.

После запуска спутника представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани заявил, что "авторы нерациональных санкций в очередной раз получили четкий ответ" и намекнул, что санкции не ограничивают иранские разработки.

Ранее в США заявляли, что запуски спутников Ираном противоречат резолюции Совета Безопасности ООН и призвали Тегеран не применять баллистические ракеты, способные нести ядерное оружие.

Передача России иранских ракет

Недавно в СМИ сообщили, что Тегеран якобы передал Москве партию баллистических ракет.

Один из иранских депутатов проговорился о передаче вооружений России, но власти Ирана официально этот факт не подтвердили. Разведки ряда стран подтвердили эту информацию.

В ответ на поставку ракет, 10 сентября США ввели новый пакет санкций против Ирана.

Подробнее о последствиях передачи иранских баллистических ракет России - читайте в материале РБК-Украина.

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Иран