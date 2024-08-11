Израиль считает, что Иран решил его атаковать, - журналист Axios

Это стало новым витком эскалации в отношениях Ирана и Израиля.

Заметим, что тогда Израиль не взял на себя ответственность за убийство, однако не отрицал причастность.

В то же время в МИД Ирана заявили, что ответ на убийство Хании будет "в нужное время".

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