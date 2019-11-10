Іран збільшив збагачення урану до п'яти відсотків, незважаючи на існуючі обмеження в рамках Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) - у 3,67%. Про це представник Організації з атомної енергії Ірану Бехруз Камальванди, передає РБК-Украина з посиланням на DW.

"У відповідності з нашими потребами і приписами ми в даний час виробляємо (уран, - ред.) на рівні п'яти відсотків", - підкреслив він.

При цьому заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчи попередив, що СВПД може розвалитися ще до президентських виборів у США 3 листопада 2020 року.

Якщо Ірану після етапу переговорів з МАГАТЕ доведеться звертатися до глави VII Статуту ООН, то він змушений буде переглянути свою ядерну доктрину", попередив Аракчи. Заступник міністра бере участь у конференції щодо нерозповсюдження в Москві.

"Немає причини для виконання своїх зобов'язань, якщо у нас немає зацікавленості в ядерній угоді", - цитує його агентство IRNA.

Нагадаємо, Іран може вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, якщо інші сторони ядерної угоди від 2015 року не виконають свої зобов'язання. За відновленням Іраном збагачення урану послідують і інші кроки, якщо європейські держави не зроблять більше для порятунку ядерної угоди.