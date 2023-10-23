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Иран и "Хезболла" координируют эскалацию на границе Ливана и Израиля, - ISW

Фото: Иран и "Хезболла" координируют эскалацию на границе Ливана и Израиля (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Иранские лидеры достигли консенсуса по поводу одобрения ограниченных трансграничных атак "Хезболлы" на Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Инстиут изучения войны (ISW).

Нападение ХАМАС на Израиль и напряженность с "Хезболлой"

7 октября боевики ХАМАС из сектора Газа атаковали юг и центр Израиля. По территории Израиля были выпущены тысячи ракет и снарядов. С этого времени начала расти напряженность и с "Хезболлой". Речь идет о ежедневных столкновениях между сторонами вдоль израильско-ливанской границы.

Поддерживаемые Ираном боевики в последние дни несколько раз обстреляли ракетами израильские аванпосты и силы на границе. По данным СМИ, Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность военного ответа на случай нападения "Хезболла" на Израиль.

19 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам террористов "Хезболлы" в Ливане.

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ИзраильИранХезболлаЛиван