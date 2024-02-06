Иран, Россия и Китай проведут совместные военно-морские учения

Выступая на военно-морской базе в северном иранском городе Манджил, контр-адмирал Ирани заявил, что совместные учения пройдут до конца текущего иранского года (19 марта).

Он также сказал, что что для участия в совместных учениях также приглашен ряд других стран.

Военные учения пройдут с целью обеспечения "региональной безопасности и реализации общих интересов", добавил он.

Ось зла

В марте 2023 года военно-морские силы Ирана, Китая и России провели военные учения "Пояс морской безопасности 2023" в северной части Индийского океана. Это были четвертые совместные учения между ними за последние годы.

После вторжения Россию в Украину Москва получила поддержку от Ирана и Китая, которые продолжают торговать с ней, а Тегеран поставляет оружие.

Подробнее об отношениях стран читайте в материале РБК-Украина "Ось зла под санкциями. Как КНДР и Иран встали на военные рельсы и сможет ли это сделать РФ".