Иран, Россия и Китай проведут совместные военно-морские учения

Военные силы Ирана, России и Китая собираются провести совместные военно-морские учения в ближайшие недели.
Об этом заявил командующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани, сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Tasnim.
Выступая на военно-морской базе в северном иранском городе Манджил, контр-адмирал Ирани заявил, что совместные учения пройдут до конца текущего иранского года (19 марта).
Он также сказал, что что для участия в совместных учениях также приглашен ряд других стран.
Военные учения пройдут с целью обеспечения "региональной безопасности и реализации общих интересов", добавил он.
В марте 2023 года военно-морские силы Ирана, Китая и России провели военные учения "Пояс морской безопасности 2023" в северной части Индийского океана. Это были четвертые совместные учения между ними за последние годы.
После вторжения Россию в Украину Москва получила поддержку от Ирана и Китая, которые продолжают торговать с ней, а Тегеран поставляет оружие.
Подробнее об отношениях стран читайте в материале РБК-Украина "Ось зла под санкциями. Как КНДР и Иран встали на военные рельсы и сможет ли это сделать РФ".