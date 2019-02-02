Іран представив крилату ракету великої дальності

За заявою міністра оборони Ірану, ракета має дальність польоту 1300 км

В Иране, во время празднования 40-й годовщины Исламской революции, представили новую крылатую ракету с дальностью полета в 1300 километров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министр обороны Ирана Амир Хатами во время выступления заявил, что новая ракета "земля-воздух" будет названа Hoveizeh и принадлежит к семейству крылатых ракет Soumar, что были представлены в 2015 году.

"Этой ракете необходимо очень короткое время для готовности и она может лететь на малой высоте", - заявил Хатами.

Сообщается, что по мнению экспертов Иран может преувеличивать существенные показатели дальности своих баллистических ракет.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Иране террористы совершили нападение на военную базу. Заместитель губернатора провинции по вопросам безопасности Мухаммед Хади Мараши заявил, что нападение никак не повлияло на официальные празднования 40-й годовщины исламской революции.