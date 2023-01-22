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Иран угрожает выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия

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Иран, Воскресенье 22 января 2023 18:57
Иран угрожает выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия Фото: глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян не исключил возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Тегеран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ответ на призыв Европарламента внести Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций.

В ответ на вопрос о возможности выхода из ДНЯО или выводе наблюдателей Международного агентства по атомной энергии "МАГАТЭ" из страны как контрмера на решение Европарламента против Ирана глава иранского МИД заявил, что страна может рассмотреть все варианты.

"Некоторые европейские дипломаты, такие как министр иностранных дел Германии, работают, хотя и не имеют достаточного опыта. Если они не примут разумный курс и не исправят свои политические взгляды, Иран рассмотрит все варианты", - заявил Абдоллахиян.

Он также сообщил, что Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил ему недавно во время телефонного разговора, что в ЕП не стремились к реализации принятого решения, оно было лишь выражением эмоционального подхода ряда представителей Европарламента.

Напомним, в Германии считают, что у "ядерного соглашения" с Ираном нет будущего. Страна не желает вести переговоры с "бесчеловечным режимом" Тегерана.

Ранее в сети появилось видео, на котором президент США Джо Байден говорит, что ядерное соглашение с Ираном "мертво".

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