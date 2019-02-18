Іран звинуватив ЄС в обмані в питанні ядерної угоди

США закликали європейських союзників вийти з ядерної угоди з Іраном

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил ЕС в попытке обмануть Иран в вопросе ядерной сделки. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Анадолу",

"Враждебное отношение США очевидно. Кроме того, необходимо быть внимательными к европейцам, потому что они тоже строят козни", - сказал Хаменеи.

Добавим, что президент Ирана Хассан Рухани заявил, что Тегеран хочет установить тесные связи со всеми странами Ближнего Востока, где Иран участвовал в войнах с Саудовской Аравией.

Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Майк Пенс призвал европейских союзников выйти из ядерной сделки с Ираном. В ходе выступления Пенс рассказал о посещении польского Освенцима, где в годы Второй мировой войны располагался концентрационный лагерь. Он также подчеркнул, что сегодняшний иранский режим открыто выступает за еще один Холокост, и назвал Тегеран самой большой угрозой и препятствием на пути достижения мира на Ближнем Востоке.

Он также призвал европейских союзников выйти из ядерной сделки с Ираном. Как пишет Politico, данное предложение было встречено редкими аплодисментами. По всей видимости, европейские страны дали понять, что будут поддерживать сделку.