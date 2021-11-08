Іран почав військові навчання в гирлі Перської затоки

Іранський військові почали щорічні навчання біля гирла Перської затоки в неділю. Про це заявив адмірал Махмуд Мусаві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Навчання охоплюють територію від східної частини Ормузької протоки до північної частини Індійського океану і частини Червоного моря.

"Військові навчання на узбережжі Ірану в Оманській затоці покликані продемонструвати військову міць країни і її готовність протистояти нашим ворогам", - заявив адмірал.