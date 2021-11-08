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Іран почав військові навчання в гирлі Перської затоки

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Іран, Понеділок 08 листопада 2021 01:49
Іран почав військові навчання в гирлі Перської затоки Фото: Іран почав військові навчання в гирлі Перської затоки (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Іранський військові почали щорічні навчання біля гирла Перської затоки в неділю. Про це заявив адмірал Махмуд Мусаві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Навчання охоплюють територію від східної частини Ормузької протоки до північної частини Індійського океану і частини Червоного моря.

"Військові навчання на узбережжі Ірану в Оманській затоці покликані продемонструвати військову міць країни і її готовність протистояти нашим ворогам", - заявив адмірал.

Починаючи з 2018 року в Перській затоці відбуваються періодичні зіткнення між збройними силами Ірану і США. Це сталося після того, як колишній президент США Дональд Трамп вийшов з ядерного пакту і ввів жорсткі санкції проти Тегерана.

Нагадаємо, що переговори щодо ядерної угоди відновляться 29 листопада. Це підтвердили в ЄС.

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