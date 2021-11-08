Іран почав військові навчання в гирлі Перської затоки
Іранський військові почали щорічні навчання біля гирла Перської затоки в неділю. Про це заявив адмірал Махмуд Мусаві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Навчання охоплюють територію від східної частини Ормузької протоки до північної частини Індійського океану і частини Червоного моря.
"Військові навчання на узбережжі Ірану в Оманській затоці покликані продемонструвати військову міць країни і її готовність протистояти нашим ворогам", - заявив адмірал.
Починаючи з 2018 року в Перській затоці відбуваються періодичні зіткнення між збройними силами Ірану і США. Це сталося після того, як колишній президент США Дональд Трамп вийшов з ядерного пакту і ввів жорсткі санкції проти Тегерана.
Нагадаємо, що переговори щодо ядерної угоди відновляться 29 листопада. Це підтвердили в ЄС.