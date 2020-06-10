Іран готовий провести переговори щодо "чорних скриньок" атакованого літака МАУ

Фото: уламки українського літака (t.me OP_UA)

Іран готовий провести переговори з українськими чиновниками в будь-який час та в будь-якому місці

Посол України в Ірані Сергій Бурдиляк обговорив з заступником міністра закордонних справ Ірану з міжнародних та правових питань Мохсеном Бахарвандом авіакатастрофу в Тегерані. Іран готовий провести переговори з Києвом щодо вирішення питань, пов’язаних з "чорними скриньками" атакованого літака.

Про це повідомляє агентство Tasnim.

Бахарвандом заявив, що готовий провести переговори з українськими чиновниками в будь-який час та в будь-якому місці, визначеному українцями в найкоротший момент, щоб негайно вирішити питання щодо "чорних скриньок" літака, оплативши компенсація сім'ям загиблих.

У відповідь посол України сказав, що передасть ці слова українському Міністерству закордонних справ.

Додамо, у січні цього року поблизу Тегерану розбився літак Boeing 737 української авіакомпанії МАУ. На борту літака знаходилися 176 пасажирів та 9 членів екіпажу. Попередньо, літак був уражений двома ракетами, які випустили іранські військові.

Нагадаємо, в Ірані заявили про 6 затриманих у справі про катастрофу літака МАУ.

Як повідомлялось, слідство у справі досі триває, оскільки через затримку з боку Тегерану досі не було розшифровано "чорні ящики".

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Автор: Анастасия Рокитна