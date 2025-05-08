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Иран доставил нефть в Китай с помощью "зомби-судна": что известно

Четверг 08 мая 2025 21:41
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Иран доставил нефть в Китай с помощью "зомби-судна": что известно Иллюстративное фото: Иран доставил нефть в Китай с помощью "зомби-судна" (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

После роста давления со стороны США и Китая Иран начал использовать так называемые "зомби-судна" для поставок нефти. Одно из таких судов недавно успешно доставило груз в Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным систем отслеживания, в конце апреля танкер под названием Global разгрузил около 2 миллионов баррелей иранской нефти в порту, подчиненном властям китайской провинции.

Однако на самом деле это был санкционный супертанкер Gather View, который выдавал себя за списанное судно, чтобы скрыть происхождение груза - это первый задокументированный случай, когда "зомби-судно" зашло в такой порт после январского запрета на обслуживание санкционных судов.

Это свидетельствует о том, на какие ухищрения идут Тегеран и китайские независимые нефтепереработчики, чтобы сохранить прибыльную торговлю.

Поставка нефти в Китай имеет ключевое значение для Ирана и частных НПЗ в провинции Шаньдун. Ранее для маскировки ее происхождения использовали перегрузки между судами вблизи Малайзии.

Но усиление контроля со стороны США и Китая в начале года усложнило этот маршрут, поэтому трейдеры начали обращаться к частным портам Китая и использовать меньшие, менее заметные танкеры.

Однако поставки 2 миллионов баррелей нефти на санкционированном супертанкере в государственный порт нарушает устоявшуюся осторожность трейдеров. Это слишком рискованная операция: в случае разоблачения груз стоимостью около 120 миллионов долларов могут конфисковать, а сам порт рискует оказаться под вторичными санкциями США - как это произошло с терминалом на юге Китая в марте.

Отметим, что так называемые "зомби-судна", которые маскируются под списанные танкеры, давно стали инструментом обхода санкций, в частности в торговле с Венесуэлой.

Санкции США в отношении Ирана и не только

Стоит напомнить, что в марте Bloomberg писало, что администрация Трампа готова ввести санкции против Ирана. В частности, против добычи иранской нефти.

Также ранее стало известно, что США впервые ввели санкции против Китая. Причиной стало то, что страна купила нефть, которая находится под американскими санкциями.

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Санкции против Ирана Китай Иран
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