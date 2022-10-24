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Иран помогает России обойти санкции: поставит 40 газовых турбин

Фото: Тегеран и Москва не прекращают совместными усилиями обходить санкции (крапка IR)
Автор: РБК-Украина

Иран объявил о заключении контракта с Россией на поставку 40 турбин для газовой промышленности. Это поможет государству-агрессору обойти западные санкции, которые ограничили обслуживание российской газовой инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times Of Israel.

"Промышленные успехи Ирана не ограничиваются ракетами и беспилотниками. В настоящее время 85% объектов и оборудования, необходимых газовой отрасли, построено внутри страны, и на основе этих возможностей недавно был подписан контракт на экспорт 40 турбин иранского производства в Россию", - заявил генеральный директор Иранской газовой компании Реза Нушади.

Он не уточнил, когда был подписан контракт и когда должны быть доставлены турбины. Однако заметил, что санкции в отношении России направлены на исключение Москвы из газового рынка.

Напомним, что Россия и Иран обладают одними из крупнейших в мире запасами газа и находятся под строгими санкциями США. Обе страны в последние месяцы подчеркивали важность укрепления двустороннего сотрудничества.

Президент России Владимир Путин посетил Тегеран в июле, где он встретился со своим иранским коллегой Ибрагимом Раиси и верховным лидером Исламской республики аятоллой Али Хаменеи, которые также призвали к более тесному "долгосрочному сотрудничеству" с Москвой.

Не так давно Тегеран отрицал поставку Москве оружия для использования в войне в Украине. Однако Евросоюз, Великобритания и США приняли пакет санкций в отношении Ирана за поставку РФ беспилотников иранского производства и предупредили иранское правительство о недопустимости дальнейших поставок вооружения.

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Иран