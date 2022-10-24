Иран помогает России обойти санкции: поставит 40 газовых турбин

"Промышленные успехи Ирана не ограничиваются ракетами и беспилотниками. В настоящее время 85% объектов и оборудования, необходимых газовой отрасли, построено внутри страны, и на основе этих возможностей недавно был подписан контракт на экспорт 40 турбин иранского производства в Россию", - заявил генеральный директор Иранской газовой компании Реза Нушади.

Он не уточнил, когда был подписан контракт и когда должны быть доставлены турбины. Однако заметил, что санкции в отношении России направлены на исключение Москвы из газового рынка.

Напомним, что Россия и Иран обладают одними из крупнейших в мире запасами газа и находятся под строгими санкциями США. Обе страны в последние месяцы подчеркивали важность укрепления двустороннего сотрудничества.

Президент России Владимир Путин посетил Тегеран в июле, где он встретился со своим иранским коллегой Ибрагимом Раиси и верховным лидером Исламской республики аятоллой Али Хаменеи, которые также призвали к более тесному "долгосрочному сотрудничеству" с Москвой.