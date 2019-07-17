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В Іраку застрелили турецького дипломата

Новини » Надзвичайні події    17.07.2019 - 16:49
В Іраку застрелили турецького дипломата
Фото: на місці стрілянини в Ербілі (Анадолу)

Збройний напад на турецьких дипломатів стався 17 липня

В іракському місті Ербіль невідомий здійснив збройний напад на співробітників генерального консульства Туреччини, в результаті чого загинув дипломат. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Анадолу.

Як повідомляється, у середу, 17 липня, у одному з ресторанів Ербілю стався збройний напад на турецьких дипломатів. За словами власника закладу, після того як працівники консульства зайшли до будівлі, зловмисник відкрив по ним вогонь з двох пістолетів.

Зазначається, що від отриманих травм один з турецьких дипломатів помер на місці. Іракська поліція розпочала розслідування. Всі дороги з Ербілю були перекриті, правоохоронці проводять операцію з пошуку нападника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сомалі бойовики терористичної організації "аль-Шабааб" здійснили збройний напад на готель у місті Кісмайо. В результаті атаки загинули щонайменше 33 людини. Зокрема, жертвами нападу стали кандидат в президенти регіону, двоє журналістів та співробітник агентства ООН.

Також РБК-Україна писало, що у Афганістані група озброєних людей увійшла в готель у провінції Багдіз і відкрила стрілянину. Внаслідок стрілянини загинули 8 людей, ще більше десятка осіб постраждали. Серед постраждалих двоє дітей.

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