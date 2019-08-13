В Іраку стався вибух на складі боєприпасів, є жертви

В Іраку на складі з боєприпасами стався вибух, в результаті якого постраждали, щонайменше, 13 осіб. Про це передає РБК-Україна з посиланням на АР.

Вибух стався увечері понеділка, 12 серпня, на складі, який розташований на північний захід від столиці Багдада. За даними Міністерства внутрішніх справ Іраку, поранення отримали від 13 до 26 осіб.

Також у місцевих ЗМІ з'явилася інформація про одного загиблого. А за оновленими даними Sky News Arabia постраждали 29 людей.

Зазначається, що склад, на якому вибухнули боєприпаси, належить Силам народної мобілізації - шиїтської коаліції, що представляє уряд Іраку і бореться з терористами.

Нагадаємо, 5 серпня в Російській Федерації в Красноярському краї сталася пожежа на одному з військових складів, в результаті чого почали вибухати артилерійські снаряди. Повідомлялося, що в результаті вибухів постраждали дев'ять осіб. Пізніше в СК РФ підтвердили інформацію про одного загиблого в результаті НП.