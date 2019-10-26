В Іраку під час протестів у п'ятницю загинуло 40 людей

В Іраку у результаті п'ятничних заворушень під час протестів у Багдаді та інших провінціях загинули щонайменше 40 людей, ще близько 2 тис. осіб отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначимо, демонстрації проти погіршення умов життя, зростання безробіття та корупції в органах влади поновилися в п'ятницю, 25 жовтня, у Багдаді та ряді переважно шиїтських провінцій у центрі та на півдні Іраку.

Раніше, на початку жовтня, у кількох провінціях Іраку почалися антиурядові виступи на знак протесту проти бідності, безробіття і корупції.

Протестувальники в Багдаді та південних і північних провінціях вимагають відставки уряду.

Від початку мирні мітинги переросли в запеклі сутички з поліцейськими та військовими.

Нагадаємо, у результаті сутичок під час акцій протесту в різних частинах Ефіопії загинули 67 осіб - 62 демонстранти і 5 працівників поліції: 13 людей загинули від кульових поранень, решта - від травм, отриманих внаслідок ударів камінням.