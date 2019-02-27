iPhone 7 все ще в хорошій формі

Чем меньше у гаджета функций и возможностей, тем реже он ломается. Чем больше наворотов, тем охотнее покупают смартфоны даже за сумасшедшие деньги. Парадокс, но он вкратце обрисовывает ситуацию с выпущенным три года назад iPhone 7, а после и iPhone 7 Plus. Многое изменилось в компании Apple за это время. Появились как минимум две последние модели iPhone Х и iPhone ХS. Стали ли флагманы бренда лучше с точки зрения простого пользователя, доходчиво демонстрирует относительно недорогой iPhone 7.

iPhone 7 2016 — назад в будущее?

Спорить с апологетами бренда Apple никто не собирается. Однако есть мнение, что новый Apple iPhone ХS несколько уступает популярному iPhone 7 и iPhone 7 Plus по целому ряду дисциплин. Нет, дело даже не в спорном новом корпоративном дизайне бренда. С бровью и отсутствием кнопки Home, возможно, смирятся многие. Тем не менее существуют причины усомниться в том, что iPhone ХS безоговорочный лидер эппловской линейки смартфонов. Думая об этом, мы задаем себе ряд вопросов.

Насколько дороже iPhone XS, чем семёрка?

И это, действительно, так. Купить iPhone 7 Plus в магазине Алло с учетом постоянно действующей скидки можно за 18 999 гривен. Это самая дорогая версия семёрки в цвете Черный оникс с объемом внутренней памяти 128 Gb. Самый простой iPhone 7 32Gb обойдется на четыре тысячи дешевле.

В это же время iPhone ХS на площадке Алло, известной самыми лояльными ценами на смартфоны в Украине, стоит 47 000 гривен. Он имеет внутреннюю память объемом 512 Gb, а аппарат с 64 Gb памяти оценили в 35 тысяч гривен. Отметив, что разница в цене выше более чем в два раза, узнаем причины такого взлета цены.

В каких цветах представлен новый iPhone ХS?

Флагман линейки доступен только в двух цветах — неизменный Space Gray и Gold. Семерка продается в более широкой цветовой гамме. Кроме классических белого, черного ( https://allo.ua/ru/products/mobile/apple-iphone-7-32gb-space-gray.html )и золотистого цвета, можно купить iPhone 7 золотисто-розового, в цвете Черный оникс и с красным цветом корпуса. Правда, в последнее время компания не выпускала красных семерок, но на вторичном рынке их найти вполне реально.

Какие размеры экрана у XS и iPhone 7?

Флагманский iPhone ХS представлен в двух форматах дисплея — с диагональю 5,8 дюйма и 6,5 дюйма. Экран большой, но и разница в цене существенная - iPhone XS Max обойдется покупателю в нескромных 47 000 гривен. Семерка же предоставляет возможность сэкономить, поскольку еще сегодня доступны iPhone 7 с диагональю 4,7 дюйма и iPhone 7 Plus с экраном 5,5 дюйма. У них разница в цене те же четыре тысячи гривен.

Чем отличаются дисплеи iPhone ХS и iPhone 7 Plus?

Здесь разница есть. Если на семёрке используется классический дисплей Retina, то на флагманских моделях экран выполнен по технологии OLED. Тем не менее точность цветопередачи, баланс и глубина цветов, контрастность угол обзора у двух моделей практически не отличаются. Классическая Retina еще не собирается на пенсию и выглядит очень достойно по сравнению с молодым поколением матриц.

Что такое система Apple TrueDepth у iPhone ХS?

Это тот самый дорогущий модуль, который отвечает за работу новой системы идентификации пользователя, Face ID. Именно он виновник появления моноброви, которая вызвала бурю споров среди поклонников бренда. Именно он виновник того, что цена смартфона взлетела в несколько раз. Стоит ли система идентификации таких денег, решает покупатель. При этом уже ставший классический со времен 5S сканер отпечатков пальцев у iPhone 7, работает реально быстрее, точнее и надежнее.

А теперь о том, что ни капли не изменилось за эти годы. Камеры у двух смартфонов абсолютно одинаковые — модуль 12 Мп с системой оптической стабилизации. Оба смартфона используют одну операционную систему iOS 12, но у топ-модели впервые в истории компании можно использовать две сим-карты. Вот только использовать систему поддержки двух сим-карт можно только в том случае, если сотовый оператор поддерживает технологию eSIM.

Исходя из ответов на эти несколько вопросов, можно сделать вывод о целесообразности покупки модели iPhone ХS, если за эти же деньги можно купить два iPhone 7 и кучу аксессуаров на сдачу.