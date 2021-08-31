“Інвітро” знову підтвердила якість ПЛР-досліджень

Українська лабораторія «Інвітро» успішно пройшла міжнародний зовнішній контроль якості з діагностики вірусних гепатитів В та С методом ПЛР і отримала відповідний сертифікат від компанії Quality Control for Molecular Diagnostics, QCMD (Великобританія).

Quality Control for Molecular Diagnostics — незалежна організація з міжнародної зовнішньої оцінки якості (External Quality Assessment, EQA). В програмах QCMD з досліджень інфекційних хвороб беруть участь понад 2000 лабораторій з більш ніж 100 країн світу.

Як саме проходить такий контроль? Учаснику програми надаються біологічні зразки, аналогічні тим, що досліджуються на практиці. Лабораторія проводить тестування зразку та надає свої результати QCMD в режимі онлайн. Якщо отримані учасником програми дані співпадають з даними QCMD, це означає, що методи, тест-системи та технології, які використовуються в лабораторії, дозволяють отримати максимально достовірний результат досліджень. Таким чином гарантується незалежність зовнішнього контролю якості.

Отримання міжнародних сертифікатів QCMD 2021 Hepatitis C Virus RNA EQA Programme QAV994112_1 і QCMD 2021 Hepatitis B Virus DNA EQA Programme QAV994110_1 означає, що Незалежна лабораторія «Інвітро» виконує тестування на вірусні гепатити В та С методом ПЛР у цілковитій відповідності до сучасних світових стандартів.

Завідувач клініко-діагностичної лабораторії «Інвітро» Павло Набока підкреслив, що «Інвітро» є постійним учасником програм із зовнішньої оцінки якості, у тому числі Quality Control for Molecular Diagnostics. Наприкінці минулого року лабораторія вже отримала аналогічний сертифікат QCMD щодо ПЛР-тестування на COVID-19.

Слід зазначити, що в Україні питання діагностики вірусних гепатитів стоїть дуже гостро. За даними Центру громадського здоров'я, менше 10% хворих на гепатит С та лише трохи більше 3% хворих на гепатит В у нашій країні знають про свій діагноз. Враховуючи масштаби проблеми, «Інвітро» підтримала проєкт МОЗ з тестування на вірусні гепатити. До 5 жовтня 2021 р. в усіх медичних офісах «Інвітро» можна зробити комплекс тестів на діагностику вірусних гепатитів (антитіла до антигенів вірусу гепатиту С та HBs-антиген, австралійский антиген) за 315 грн замість 515 (взяття біоматеріалу сплачується окремо — 30 грн).

Детальну інформацію щодо діагностики вірусних гепатитів можна отримати за тел.: 0 (800) 302-200 (безкоштовно на території України) або на сайті www.invitro.ua.