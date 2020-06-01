Інвестори ВДЕ попросили Зеленського втрутитися в переговори по "зеленим" тарифам

Українська асоціація відновлювальної енергетики (УАВЕ), Українська вітро-енергетична асоціація (УВЕА) та Європейсько-українське енергетичне агентство (ЄУЕА) просять президента Володимира Зеленського про зустріч, щоб досягти компромісної угоди про перегляд "зелених" тарифів і гарантувати виконання досягнутих домовленостей з урядом.

Про це йдеться в листі УАВЕ, УВЕА та ЄУЕА до президента, передає РБК-Україна.

Зокрема, в листі наголошується, що уряд вже декілька тижнів веде переговори з інвесторами в ВДЕ про реструктуризацію "зелених" тарифів та внесення інших змін в законодавство, яке регулює роботу відновлюваної енергетики (ВДЕ). Також профільні асоціації описали ризики, з якими може зіткнутися Україна в разі відсутності погодженого з інвесторами рішення щодо подальшого розвитку галузі.

На їх переконання, постраждають державні банки, які видали кредити на суму 1 млрд євро під проекти ВДЕ, міжнародна репутація України постраждає, яка також може втратити 30 000 робочих місць у сфері відновлюваної енергетики.

"Ми хочемо донести, що врегулювання ситуації важливо не просто для функціонування нашого бізнесу, а для забезпечення енергетичної безпеки держави та інвестиційної привабливості нашої країни. Для цього ми працюємо над узгодженням рішення, яке буде вигідним для всіх сторін переговорів", - йдеться в листі.

Учасники ринку хочуть отримати гарантію, що президент підтримає прийняті на основі консенсусу законопроекти. Запропоновані інвесторами умови полягають у добровільній реструктуризації "зелених" тарифів, а також відмову від введення в експлуатацію нових ВДЕ, що дозволить знизити фінансове навантаження на "Гарантованого покупця" на суму понад 80 млрд грн.

"Але попри наше бажання врегулювати ситуацію, ми досі перебуваємо в півкроку від досягнення довгоочікуваного компромісу, оскільки зробити цей останній крок можете тільки Ви", - звернулися інвестори до Зеленського.

На їхню думку, безпосередня участь президента у вирішенні кризової ситуації в галузі стане каталізатором прийняття зваженого і компромісного рішення та гарантує реалізацію домовленостей в найкоротші терміни.

Нагадаємо, що у відновлювану енергетику в Україні було інвестовано близько $10 млрд. На ВДЕ припадає 25% всіх іноземних інвестицій в країну. Розвиток галузі стимулюється дією "зелених" тарифів, за якими ДП "Гарантований покупець" зобов'язаний купувати всю електроенергію з ВДЕ.