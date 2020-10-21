Інвестори ВДЕ перестали вірити обіцянкам влади через кризу в галузі, - Енерготовариство ЄС

Іноземні інвестори більше дивляться на реальну ситуацію з ризиками вкладення коштів в Україну і через кризу виплат менше вірять обіцянкам влади.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив заступник директора міжнародної організації Energy Community Дірк Бушле, коментуючи проблему заборгованості перед виробниками "зеленої" електроенергії.

"Майбутні інвестори, ймовірно, врахують цю кризу при оцінці ризиків свого бізнесу в Україні. Зрештою, справа не стільки в щирій вірі в обіцянки президента, скільки в тому, чи переважують вигоди ризикам", - вважає Бушле.

На його думку, уряд України має бути зацікавлений у зниженні ризиків для інвесторів, щоб забезпечити зростання частки поновлюваних джерел енергії і заміну застарілих вугільних електростанцій.

"Я очікую, що Україна буде виконувати свої зобов'язання, взяті перед усіма інвесторами, а не тільки тими, які підписали Меморандум, і забезпечувати стабільне середовище для інвестицій в поновлювані джерела енергії", - сказав Бушле.

Він додав, що порушення зобов'язань може призвести державу до міжнародних арбітражів, які з великою ймовірністю будуть негативними для України, як це показав приклад Іспанії та інших країн.

Нагадаємо, раніше депутати фракції "Слуга народу" зареєстрували у Верховній Раді законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік "за підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії" (№4151), яким пропонується випустити ОВДП на 19,6 мільярда для погашення в четвертому кварталі 2020 боргу перед виробниками "зеленої" енергетики. Такий варіант обрано для того, щоб не підвищувати ціну на електроенергію для населення.

Голова комітету з енергетики і ЖКГ Андрій Герус заявив, що підтримує випуск ОВДП для погашення боргів на ринку електроенергії, в т. ч. перед інвесторами в "зелену" енергетику, оскільки особисто заклав ці норми в чинному законі.

Американська торгова палата також закликала Україну терміново ввести в дію законопроект №4151, яким пропонується випуск ОВДП для виплати боргу виробникам зеленої енергії.

Раніше провідні асоціації ВДЕ заявили, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії і не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними.

За інформацією партнера міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, інвестори проекти "зеленої" енергетики готуються до подання групових позовів проти України для захисту своїх прав.

За даними із судових реєстрів, вже понад 50 невеликих компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн.